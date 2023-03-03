Орехово-Зуево, Московская область, 3 марта, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Работники РЖД зафиксировали попытку взлома неизвестными релейного шкафа на одном из перегонов в Орехово-Зуевском городском округе. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Попытку взлома релейного шкафа зафиксировали сотрудники железной дороги 1 марта недалеко от перегона Орехово — Блокпост 97 км. Этот пост обслуживает примыкание соединительных ветвей между Горьковским направлением и Большим кольцом Московской железной дороги.

О возможной диверсии начальник подразделения РЖД, отвечающего за тяговые подстанции и энергетику, сообщил в полицию.

«Поступило заявление от начальника Железнодорожной дистанции СЦБ, что вблизи перегона Орехово — Блокпост 97 км на одной из сигнальных точек посторонними лицами совершена попытка вскрытия релейного шкафа, который обеспечивал дорогу электроэнергией. По заявлению проводится проверка», — рассказал собеседник агентства.