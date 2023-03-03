В Херсонской области задержали передававшего сведения о ВС России информатора ВСУ

Херсон, , 09:22 — REGNUM В Херсонской области задержан гражданин Украины, которого заподозрили в информировании противника о местонахождении российских военнослужащих. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Задержание информатора в Херсонской области Цитата из видео

По её информации, 22-летний гражданин Украины в социальных сетях постоянно публиковал комментарии экстремистского содержания и пересылал видеозаписи с казнью пленных российских солдат, кроме этого, он грозил совершать противоправные действия.

Отмечается, что стражи порядка задержали мужчину в одном из поселков Новотроицкого района. В ходе изучения его деятельности специалисты установили, что подозреваемый переслал информацию о местонахождении военнослужащих России своему приятелю, который ранее установил с ним контакт и обещал платить по 300 гривен за такие данные, пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что подозреваемый отправил данные о пяти «точках», при этом вознаграждения он так и не получил.

По указанным фактам сотрудники оперативных служб проводят проверку, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отмечается, что фигурант активно сотрудничает с оперативниками, ему было вынесено официальное предостережение о недопустимости противоправных действий.

В материалах дела указано, что он раскаялся и призвал других жителей не заниматься такой деятельностью.