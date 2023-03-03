Луганск, , 09:16 — REGNUM Провизия перестала поступать военнослужащим ВСУ, находящимся в районе города Кременная в ЛНР. Они пьют дождевую воду и воду из луж, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 3 марта в телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Трудности с доставкой провизии и питьевой воды возникли из-за больших потерь в подразделениях тылового обеспечения ВСУ. Не хватает людей и техники. График поставок в район Кременной нарушен.

«На данный момент у украинских боевиков индивидуальные рационы питания начали заканчиваться, а поставок новых в ближайшее время не предвидится», — сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Из-за нехватки питьевой воды украинские солдаты используют дождевую воду и воду, скопившуюся в лужах, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, российские войска наступают в районе Кременной. Этот город находится в 30 км от границы с Харьковской областью, он стал наиболее горячей точкой фронта в ЛНР.