Москва, , 09:07 — REGNUM Призывной возраст в России может быть повышен осенью, если весной в Госдуму поступит соответствующий законопроект, а к лету будет принят. Об этом заявил глава оборонного комитета Совета Федерации РФ Виктор Бондарев.

Призывники Министерство обороны Российской Федерации

По его словам, законопроект, предусматривающий повышение призывного возраста с 18 лет до 21 года, а предельного возраста призыва — до 30 лет, планируется внести в Госдуму этой весной.

«В таком случае мы надеемся принять его в нынешнюю весеннюю сессию, а вступит он в силу в случае принятия, предположительно, грядущей осенью», — сказал РИА Новости Бондарев.

Сенатор предположил, что законопроект в Госдуму внесёт правительство, так как предложение исходило от министра обороны Сергея Шойгу. Сейчас документ находится в разработке.

Работа над законопроектом требует тщательного, комплексного подхода, внимания к важным деталям, поэтому быстрое принятие вряд ли возможно. Возрастные рамки призыва меняются с обеих сторон.

«Таким образом, в армии будут служить более взрослые, психологически зрелые люди», — добавил Бондарев.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря 2022 года в ходе расширенной коллегии оборонного ведомства президент России Владимир Путин согласился с предложением Шойгу о поэтапном увеличении возраста призыва граждан и введением в армии других структурных изменений. Глава государства подчеркнул, что реформы в армии должны проходить «спокойно, ритмично, без всякой суеты, последовательно».