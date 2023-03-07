Новосибирск, 7 марта 2023, 13:30 — REGNUM Нейрохирурги Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава России (Новосибирск) получили «третий глаз» — специализированный аппарат для УЗИ, используемый при проведении операций по удалению опухолей мозга, позволяющий в реальном времени видеть оперируемую область. Аппарат начал работу с начала 2023 года и уже проведено 15 хирургических вмешательств с его использованием.

Нейрохирург Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина Сергей Чернов
Нейрохирург Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина Сергей Чернов
Цитата сайта meshalkin.ru

Операция под контролем УЗИ — наилучший вариант для удаления даже самых маленьких новообразований. Технология дает возможность найти путь к ним сразу, с минимальными травмами окружающих тканей.

«Технология применяется в мире, но у нас нерядовой УЗИ-аппарат с обычным датчиком, а разработанный специально для нейрохирургических целей, с принципиально иными физическими параметрами и качеством визуализации, которое по точности и детализации очень близко к снимкам магнитно-резонансной томографии. Тем не менее, изображение принципиально иначе построено, поэтому всем хирургам предстоит учиться работать с ним», — пояснил заведующий нейрохирургическим отделением, врач-нейрохирург НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина Павел Сёмин

Точное удаление самых мелких опухолей стало возможным в Центре Мешалкина
Точное удаление самых мелких опухолей стало возможным в Центре Мешалкина
Цитата сайта meshalkin.ru

До сих пор планировать путь хирургического вмешательства на мозге и идентифицировать критически важные зоны хирургам помогали предоперационные снимки магнитно-резонансной томографии и нейронавигация. Сейчас, благодаря УЗИ, нейрохирург-онколог может проконтролировать свою работу до завершения операции, обнаружить самые мелкие остаточные следы опухоли и продолжить их удаление. Это повышает эффективность хирургического лечения злокачественных образований.

Новый аппарат УЗИ также позволяет видеть сосуды головного мозга, практически всегда соседствующие с опухолью или пронизывающие и обеспечивающие её питание. С помощью нового аппарата УЗИ головного мозга можно выполнять непосредственно во время хирургического вмешательства — столько раз, сколько необходимо. В Новосибирске это единственный аппарат УЗИ с такими характеристиками и возможностями

Специализированный аппарат для ультразвукового исследования (УЗИ) открытого мозга в нейрохирургии
Специализированный аппарат для ультразвукового исследования (УЗИ) открытого мозга в нейрохирургии
Цитата сайта meshalkin.ru

«Безусловно, этот метод зависит от оператора, а эффективность его применения — от приобретения опыта. Но, убежден, очень скоро УЗИ будет использоваться рутинно при каждом вмешательстве на головном мозге», — отметил Павел Сёмин.

С помощью уникального аппарата нейрохирургам уже удалось спасти жизнь 16-летнего подростка, избавив от сложной опухоли головного мозга. Глиому размером с грецкий орех выявили на стадии тяжелых осложнений: мальчика мучали периодические сильные головные боли специфического характера, ухудшалось зрение. Наблюдались постоянное головокружение, тошнота и рвота, пациент не мог нормально принимать пищу и передвигаться.

«У подростка было критическое состояние при поступлении. В любой момент все могло закончится драматично, так как все компенсаторные резервы организма были исчерпаны», — пояснил нейрохирург Сергей Чернов. Хирурги решили сложную задачу по удалению объемного образования, не нанеся ущерба функционально значимым зонам. Пациента выписали в хорошем состоянии. Опухоль оказалась доброкачественной — наилучший тип для благополучного прогноза. Лучевая терапия мальчику не понадобилась.

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» сеть национальных медицинских исследовательских центров в России активно развивается. НМИЦ проведено более 129 тысяч консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов РФ за 2022 год.

В медицинских организациях субъектов Российской Федерации при поддержке НМИЦ внедрены более 650 систем контроля качества медицинской помощи на основе клинических рекомендаций, включающих, в том числе, инновационные медицинские технологии. За 2022 год с помощью НМИЦ проведено свыше 1170 тыс высокотехнологичных операций.

В Институте экспериментальной биологии и медицины Центра Мешалкина открыли комплекс новых научных лабораторий. Впервые у новосибирских учёных-медиков появилась собственная иммуногистохимическая лаборатория, которая по сравнению с выполняемыми в здравоохранении гистологическими исследованиями, позволит получить гораздо больший спектр и объем данных. Результаты будут востребованы врачами-онкологами для более глубокого изучения опухолевых процессов

Генетическая лаборатория Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина
Генетическая лаборатория Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина
Цитата сайта meshalkin.ru

«Генетическая лаборатория — это наше будущее, — отметила директор института экспериментальной биологии и медицины доктор медицинских наук, профессор Ирина Журавлева. — Новые амплификаторы для генотипирования пациентов позволят проводить еще больше исследований генетической предрасположенности к тем или иным осложнениям, что ляжет в основу совершенствования протоколов лечения как в кардиологии, так и онкологии. Это уникальная информация, без которой невозможен современный подход к лечению пациентов».

Биотехническая лаборатория нацелена на прикладные исследования для нужд тканевой инженерии — топового направления медицинской науки. Здесь будут применять уникальные приборы для оценки функций, износоустойчивости, размеров и параметров клапаносодержащих протезов. 3D-принтеры для печати кондуитов и систем доставки также задействованы в работе над новыми медицинскими изделиями

Биотехническая лаборатория Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина
Биотехническая лаборатория Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина
Цитата сайта meshalkin.ru

Атомно-силовая микроскопия живых объектов — еще одно новое направление биологических исследований, ранее применявшееся только физиками. Исследователям Центра Мешалкина новый микроскоп позволит составить представление не только о рельефе, но и свойствах поверхностей — электро — и магнитопроводности. Незаменим он для изучения биосовместимости новых изделий. Например, уже исследуют характеристики так называемых тонких пленок, которыми в порядке эксперимента покрывают кардиопротезы.

Благодаря комплексной программе реконструкции и развития Центра Мешалкина также осуществят полную реконструкцию лабораторного корпуса и строительство вивария.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» больницы и поликлиники оснащают современным оборудованием, открываются онлайн-сервисы для врачей и пациентов и фельдшерско-акушерские пункты для сел и санавиация для отдаленных районов. Особое внимание уделено онкологическим, сердечно-сосудистым заболеваниям.