Новосибирск, 7 марта, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Нейрохирурги Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава России (Новосибирск) получили «третий глаз» — специализированный аппарат для УЗИ, используемый при проведении операций по удалению опухолей мозга, позволяющий в реальном времени видеть оперируемую область. Аппарат начал работу с начала 2023 года и уже проведено 15 хирургических вмешательств с его использованием.

Цитата сайта meshalkin.ru Нейрохирург Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина Сергей Чернов

Операция под контролем УЗИ — наилучший вариант для удаления даже самых маленьких новообразований. Технология дает возможность найти путь к ним сразу, с минимальными травмами окружающих тканей.

«Технология применяется в мире, но у нас нерядовой УЗИ-аппарат с обычным датчиком, а разработанный специально для нейрохирургических целей, с принципиально иными физическими параметрами и качеством визуализации, которое по точности и детализации очень близко к снимкам магнитно-резонансной томографии. Тем не менее, изображение принципиально иначе построено, поэтому всем хирургам предстоит учиться работать с ним», — пояснил заведующий нейрохирургическим отделением, врач-нейрохирург НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина Павел Сёмин

Цитата сайта meshalkin.ru Точное удаление самых мелких опухолей стало возможным в Центре Мешалкина

До сих пор планировать путь хирургического вмешательства на мозге и идентифицировать критически важные зоны хирургам помогали предоперационные снимки магнитно-резонансной томографии и нейронавигация. Сейчас, благодаря УЗИ, нейрохирург-онколог может проконтролировать свою работу до завершения операции, обнаружить самые мелкие остаточные следы опухоли и продолжить их удаление. Это повышает эффективность хирургического лечения злокачественных образований.

Новый аппарат УЗИ также позволяет видеть сосуды головного мозга, практически всегда соседствующие с опухолью или пронизывающие и обеспечивающие её питание. С помощью нового аппарата УЗИ головного мозга можно выполнять непосредственно во время хирургического вмешательства — столько раз, сколько необходимо. В Новосибирске это единственный аппарат УЗИ с такими характеристиками и возможностями

Цитата сайта meshalkin.ru Специализированный аппарат для ультразвукового исследования (УЗИ) открытого мозга в нейрохирургии

«Безусловно, этот метод зависит от оператора, а эффективность его применения — от приобретения опыта. Но, убежден, очень скоро УЗИ будет использоваться рутинно при каждом вмешательстве на головном мозге», — отметил Павел Сёмин.

С помощью уникального аппарата нейрохирургам уже удалось спасти жизнь 16-летнего подростка, избавив от сложной опухоли головного мозга. Глиому размером с грецкий орех выявили на стадии тяжелых осложнений: мальчика мучали периодические сильные головные боли специфического характера, ухудшалось зрение. Наблюдались постоянное головокружение, тошнота и рвота, пациент не мог нормально принимать пищу и передвигаться.

«У подростка было критическое состояние при поступлении. В любой момент все могло закончится драматично, так как все компенсаторные резервы организма были исчерпаны», — пояснил нейрохирург Сергей Чернов. Хирурги решили сложную задачу по удалению объемного образования, не нанеся ущерба функционально значимым зонам. Пациента выписали в хорошем состоянии. Опухоль оказалась доброкачественной — наилучший тип для благополучного прогноза. Лучевая терапия мальчику не понадобилась.

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» сеть национальных медицинских исследовательских центров в России активно развивается. НМИЦ проведено более 129 тысяч консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов РФ за 2022 год.

В медицинских организациях субъектов Российской Федерации при поддержке НМИЦ внедрены более 650 систем контроля качества медицинской помощи на основе клинических рекомендаций, включающих, в том числе, инновационные медицинские технологии. За 2022 год с помощью НМИЦ проведено свыше 1170 тыс высокотехнологичных операций.

В Институте экспериментальной биологии и медицины Центра Мешалкина открыли комплекс новых научных лабораторий. Впервые у новосибирских учёных-медиков появилась собственная иммуногистохимическая лаборатория, которая по сравнению с выполняемыми в здравоохранении гистологическими исследованиями, позволит получить гораздо больший спектр и объем данных. Результаты будут востребованы врачами-онкологами для более глубокого изучения опухолевых процессов

Цитата сайта meshalkin.ru Генетическая лаборатория Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина

«Генетическая лаборатория — это наше будущее, — отметила директор института экспериментальной биологии и медицины доктор медицинских наук, профессор Ирина Журавлева. — Новые амплификаторы для генотипирования пациентов позволят проводить еще больше исследований генетической предрасположенности к тем или иным осложнениям, что ляжет в основу совершенствования протоколов лечения как в кардиологии, так и онкологии. Это уникальная информация, без которой невозможен современный подход к лечению пациентов».

Биотехническая лаборатория нацелена на прикладные исследования для нужд тканевой инженерии — топового направления медицинской науки. Здесь будут применять уникальные приборы для оценки функций, износоустойчивости, размеров и параметров клапаносодержащих протезов. 3D-принтеры для печати кондуитов и систем доставки также задействованы в работе над новыми медицинскими изделиями

Цитата сайта meshalkin.ru Биотехническая лаборатория Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина

Атомно-силовая микроскопия живых объектов — еще одно новое направление биологических исследований, ранее применявшееся только физиками. Исследователям Центра Мешалкина новый микроскоп позволит составить представление не только о рельефе, но и свойствах поверхностей — электро — и магнитопроводности. Незаменим он для изучения биосовместимости новых изделий. Например, уже исследуют характеристики так называемых тонких пленок, которыми в порядке эксперимента покрывают кардиопротезы.

Благодаря комплексной программе реконструкции и развития Центра Мешалкина также осуществят полную реконструкцию лабораторного корпуса и строительство вивария.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» больницы и поликлиники оснащают современным оборудованием, открываются онлайн-сервисы для врачей и пациентов и фельдшерско-акушерские пункты для сел и санавиация для отдаленных районов. Особое внимание уделено онкологическим, сердечно-сосудистым заболеваниям.