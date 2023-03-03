Николаев, Украина, 3 марта, 2023, 08:55 — ИА Регнум. Благодаря активистам в Николаеве, которые передали координаты украинской базы диверсантов на острове Майский, этот военный объект был уничтожен Вооружёнными силами России. Об этом 3 марта сообщает РИА Новости.

Kay Nietfeld/Global Look Press Подготовка ВСУ британскими инструкторами

По информации агентства, активисты установили, что в Николаеве на острове Майский британские инструкторы готовили подводные беспилотники к атаке на корабли России.

«Мы передали координаты этой тренировочной базы куда надо, и 25 февраля русские попали чётко в цель», — приводит агентство слова одного из активистов.

Он также уточнил, что взрыв был очень мощный, детонировало продолжительное время, в результате был полностью уничтожен склад с боеприпасами и затоплены помещения базы.

Подпольщик высказал мнение о том, что подводные беспилотники могли готовиться к операции, связанной с Приднестровьем.

«Они должны были при нападении на Приднестровье атаковать российские корабли в Черном море в районе Одессы и на базе в Севастополе», — добавил активист.

Как передавало ИА REGNUM, 2 марта штурмовая авиация России уничтожила ряд важных опорных пунктов украинских войск на авдеевском направлении ДНР.