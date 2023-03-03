Причиной взрыва в Коломне мог быть беспилотник
ТАСС: причиной взрыва в Коломне мог стать беспилотный летательный аппарат
Коломна, Московская область, 3 марта, 2023, 08:45 — ИА Регнум. Взрыв в подмосковной Коломне был в воздухе, речь может идти о беспилотнике. Об этом 3 марта сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Иван Шилов ИА REGNUM
Взрыв
По словам собеседника агентства, с большой вероятностью речь идет о беспилотном летательном аппарате.
Вместе с тем пока сказать точно нельзя, что взорвалось, поскольку обломки не найдены, добавил источник.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором был слышен взрыв. По словам очевидцев, он был такой силы, что его было слышно во всей Коломне.
Вспышка была зафиксирована в одном из пригородных сёл — по информации телеграм-канала «Военкоры Русской Весны», там же, где ранее упал беспилотник ВСУ.