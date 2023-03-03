Коломна, Московская область, 3 марта, 2023, 08:45 — ИА Регнум. Взрыв в подмосковной Коломне был в воздухе, речь может идти о беспилотнике. Об этом 3 марта сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По словам собеседника агентства, с большой вероятностью речь идет о беспилотном летательном аппарате.

Вместе с тем пока сказать точно нельзя, что взорвалось, поскольку обломки не найдены, добавил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором был слышен взрыв. По словам очевидцев, он был такой силы, что его было слышно во всей Коломне.

Вспышка была зафиксирована в одном из пригородных сёл — по информации телеграм-канала «Военкоры Русской Весны», там же, где ранее упал беспилотник ВСУ.