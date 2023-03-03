Луганск, 3 марта, 2023, 08:50 — ИА Регнум. Отток населения наблюдается в городе Купянске, расположенном на западе Харьковской области Украины. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 3 марта в телеграм-канале.

Виктор Антонюк/РИА Новости Многокилометровая очередь автомобилей с людьми из Купянского района Харьковской области. Архивное фото

По информации эксперта, жители стали массово покидать город и его окрестности на своих автомобилях. На дорогах образуются пробки. около двух часов люди проводят на каждом блокпосту. Их в большом количестве расставили и полицейские, и военные.

«Также наблюдается массовый приток автомобилей на пунктах пропуска между Харьковской и Белгородской областями», — написал Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о насильном вывозе населения Купянска военнослужащими ВСУ. Людей якобы «спасают», чтобы отдать их дома военным.