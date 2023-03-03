В Хабаровском крае возбудили дело после применения насилия к пенсионерке в автобусе

Хабаровск, , 09:17 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре возбуждено уголовное дело после того, как водитель автобуса выгнал пенсионерку из салона автотранспортного средства якобы из-за её запаха. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по Хабаровскому краю.

Общественный транспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, снятое в салоне автобуса, на котором видно, как мужчина силой вытаскивает пожилую женщину из автотранспортного средства.

По информации СМИ, руководство автотранспортного предприятия уволило водителя и кондуктора. Пожилой женщине были принесены извинения, перевозчик ей купил продуктовый набор.

Уточняется, что женщине предоставили бессрочное право осуществлять поездки на этом маршруте бесплатно. Сотрудниками прокуратуры была организована проверка.

Отмечается, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства. Специалисты продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.