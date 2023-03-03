Представитель Госдепа Прайс отказался извиняться за встречу Блинкена и Лаврова

Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым поднял волнующие США темы, поэтому Вашингтон не станет за него извиняться, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Группы двадцати (G20) © Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Ранее Блинкен на полях саммита глав МИД стран G20 в Нью-Дели в разговоре с Лавровым призвал Москву к прекращению специальной военной операции и началу дипломатического диалога.

По словам Прайса, российские коллеги «пытаются наделать из этого шума». Он также отметил, что «это был короткий контакт, а не полноценная двусторонняя встреча».

«Но в более широком смысле — мы не станем извиняться за действия в наших интересах», — сказал он, отвечая на вопрос о том, по чьей инициативе состоялся контакт.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о его разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым самопиаром и непрофессионализмом Блинкена.

Подлинной дипломатией такие беседы в коридорах и подобные заявления в прессе о них не назовешь, добавила представитель МИД.