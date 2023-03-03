Вашингтон, 3 марта, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым поднял волнующие США темы, поэтому Вашингтон не станет за него извиняться, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Группы двадцати (G20)

Ранее Блинкен на полях саммита глав МИД стран G20 в Нью-Дели в разговоре с Лавровым призвал Москву к прекращению специальной военной операции и началу дипломатического диалога.

По словам Прайса, российские коллеги «пытаются наделать из этого шума». Он также отметил, что «это был короткий контакт, а не полноценная двусторонняя встреча».

«Но в более широком смысле — мы не станем извиняться за действия в наших интересах», — сказал он, отвечая на вопрос о том, по чьей инициативе состоялся контакт.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о его разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым самопиаром и непрофессионализмом Блинкена.

Подлинной дипломатией такие беседы в коридорах и подобные заявления в прессе о них не назовешь, добавила представитель МИД.