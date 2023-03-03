Французский политик Асселино: США и ЕС с трудом скрывают военные неудачи Киева

Париж, , 08:40 — REGNUM Запад с трудом скрывает военные неудачи киевского режима и недовольство украинского населения конфликтом с Россией. Об этом лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино написал в своём микроблоге в Twitter.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Политик отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что американцам придётся отправить своих «сыновей и дочерей» на Украину, чтобы защитить НАТО.

«Это утверждение, уже широко освещённое в США, свидетельствует о двух фактах, которые Америка и ЕС с трудом скрывают. Во-первых, армия Украины теряет свои позиции в Бахмуте», — отметил Асселино, подразумевая ожесточённые бои за Артёмовск (до 1924 года — Бахмут).

Во-вторых, добавил политик, растёт недовольство конфликтом среди антироссийски настроенных жителей Украины, так как они понимают: США цинично используют их как пушечное мясо.

Из-за своих слов Зеленский может попасть под «смертельный выстрел» со стороны США, который попытаются приписать России, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов предрёк Зеленскому судьбу террориста Шамиля Басаева. Никакой пощады террористам не будет, подчеркнул Аксёнов.