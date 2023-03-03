Донецк, 3 марта, 2023, 08:10 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки от обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель, ещё один получил ранения. Об этом 3 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Сергей Аверин/РИА Новости Поврежденный многоквартирный жилой дом в Донецке в результате прямого попадания снаряда после обстрела со стороны ВСУ

«За минувшие сутки в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погиб один [человек] и получил ранение ещё один мирный житель», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 1 марта украинские военные 30 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 178 снарядов. Под огнем противника оказались районы восьми населенных пунктов ДНР.