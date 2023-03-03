Сеул, 3 марта, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Южная Корея пока не готова поставлять оружие Киеву. Об этом 3 марта заявил премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су в интервью телекомпании CNN.

«Думаю, что не сейчас», — заявил он, отвечая на вопрос, готово ли руководство страны рассмотреть возможность передачи оружия Киеву.

JACK TAYLOR / POOL/ЕРА/ТАСС Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су

По его словам, в 2023 году Южная Корея намерена оказать жителям Украины гуманитарную помощь в объёме 130 млн долларов.

«Но мы еще не решили, будем ли предоставлять летальное оружие», — уточнил Хан Док Су.

Как передавало ИА REGNUM, посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко в очередной раз попросил руководство этой страны передать Киеву оружие, несмотря на то, что это государство придерживается позиции о невозможности таких поставок.