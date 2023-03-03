Москва, 3 марта, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Национальная система платежных карт (НСПК) уже разработала комплекс защиты для нового способа платежей картой «Мир». Такие трансакции должны содержать не данные карты, а ссылку на них. Новшество вступит в силу с 25 апреля.

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Отмечается, что QR-код с экрана телефона смогут увидеть посторонние. Кроме того, не исключено, что он попадет на камеры видеонаблюдения. Тогда его могут распознать и «вытащить» оттуда номер карты.

«Именно поэтому данные карты нужно токенизировать — заменять значение, чтобы мошенники не смогли воспользоваться платежной информацией», — пояснили «Известиям» в НСПК.

Как сообщало ИА REGNUM, пока Куба не является таким значимым туристическим направлением для российских граждан, как, например, Турция, ОАЭ или Египет, но с картами «Мир» всё может измениться, заявил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.