Луганск, 3 марта, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Российские войска отбили попытки контратак ВСУ на краснолиманском направлении и не позволили противнику вернуться на выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 3 марта в телеграм-канале.

Валерий Мельников/РИА Новости Наводчик САУ «Акация» Илья, 31 год, из Ростова-на-Дону

По информации эксперта, украинские войска в очередной раз попытались контратаковать наступающие порядки ВС РФ у населённых пунктов Макеевка, Невское и Червонопоповка в Кременском районе ЛНР и отбить утраченные выгодные рубежи и позиции. Контратаку отбили российские артиллерийские и мотострелковые подразделения, а также специальные войска РХБЗ.

«Украинские боевики были остановлены и, понеся потери в живой силе и технике, вернулись на ранее занимаемые рубежи», — сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт предположил, что украинские войска будут отступать из Артёмовска (до 1924 года — Бахмут) на запад, например, к городу Часов Яр. Вариантов отхода у них мало.