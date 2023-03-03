Главы МИД США, Японии, Австралии и Индии осудили пуски ракет КНДР

Нью-Дели, , 08:05 — REGNUM Министры иностранных дел Японии, Австралии, США и Индии осудили пуски КНДР баллистических ракет, говорится в заявлении глав МИД указанных стран по итогам прошедшей в Нью-Дели встречи.

Лидер КНДР Ким Чен Ын на испытании межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» © KCNA/ЕРА/ТАСС

«Мы осуждаем дестабилизирующие пуски Северной Кореей баллистических ракет», — говорится в заявлении.

Также в документе отмечается, что страны подтверждают свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова и настоятельно призывают КНДР выполнить свои обязательства по резолюциям Совбеза ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, КНДР может расценить дальнейшие провокации и враждебность США по отношению к Северной Корее при игнорировании протестов Народной Республики в качестве объявления войны. Об этом ранее заявил директор департамента МИД КНДР Квон Чжон Гын.

Напомним, 18 февраля из Северной Кореи была запущена баллистическая ракета «Хвасон-15», относящаяся к классу межконтинентальных.