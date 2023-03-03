Москва, , 11:15 — REGNUM Завод «Экопласт» за первые два месяца 2023 года увеличил объем переработки пластика до 600 тонн в месяц. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В «Технополисе Москва» увеличили переработку пластика Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

На заводе «Экопласт» перерабатывают пластик и изготавливают вторичные полимерные гранулы, которые используются в разных отраслях — от автомобильной до мебельной промышленности. В планах предприятия — продолжать наращивать мощности и увеличить объем перерабатываемого пластика на 10-15%, рассказал директор «Экопласта» Алексей Королев.

Завод продемонстрировал устойчивость к современным вызовам, подчеркнул Овчинский. «Несмотря на то, что отрасль производства полимеров в 2022 году показала незначительное снижение, предприятиям удалось оперативно сформировать новые кооперационные связи и обеспечить бесперебойность функционирования», — подчеркнул он.

Эта устойчивость подтверждает то, что столичная промышленность не только формирует экономику замкнутого цикла, но и вносит свой вклад в исполнение президентского указа в части снижения объема отходов, отправляемых на полигоны, отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.