Москва, , 08:15 — REGNUM На Малой Почтовой улице в Басманном районе Москвы началось строительство нового спортивного комплексе. Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, строители уже начали возводить железобетонные конструкции.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Строительство спортивного комплекса ведется в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда в Басманном районе. После ввода в эксплуатацию на объекте будет создано 70 рабочих мест», — добавил Овчинский.

Площадь будущего спорткомплекса составит более 3 тысяч квадратных метров. В проект будет вложено порядка 479 млн рублей.

Как пояснил вице-президент ГК «Гранель», которая является девелопером проекта, Андрей Цвет, эффект от проекта многоплановый — это не только новые рабочие места, но и вклад в благоустройство города. «Лишь совместными усилиями государства и бизнеса можно обеспечить комплексное и наиболее динамичное развитие как отдельных районов Москвы, так и всего мегаполиса в целом», — подчеркнул он.

В программе могут принимать участие инвесторы, которые строят не только спортивные объекты, но и промышленные, научные, образовательные, медицинские. Перечень объектов дополняется. В 2021 году в нее включили гостиницы, а в 2022 — логистические объекты.