Краснодар, 3 марта, 2023, 07:55 — ИА Регнум. В Славянске-на-Кубани Краснодарского края местные жители обнаружили два трупа — с колотым и огнестрельным ранениями. Возбуждено уголовное дело, пишет телеграм-канал Shot.

ИА REGNUM Охотничье ружье

Бытовая ссора мужчин закончилась кровавыми смертоубийственными разборками. Двое мужчин 65 и 37 лет поругались из-за земельного участка на Школьной улице.

Не найдя компромисса, пенсионер поджег машину соседа и выстрелил в оппонента два раза из ружья. В ответ 37-летний пострадавший успел пожилого мужчину ударить ножом в грудь. Оба в результате ранений скончались на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, Омский суд признал 18-летнего парня и 15-летнюю девушку виновными и в тройном убийстве.