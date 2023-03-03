Экономист опроверг прогноз о резком росте курса доллара к 2025 году
Москва, 3 марта 2023, 07:49 — REGNUM Финансовый аналитик Михаил Беляев опроверг информацию компании «Ингосстрах-Инвестиции» о том, что к 2025 году курс доллара может вырасти до 200 рублей. Этот прогноз он назвал безосновательным, сообщило издание Pravda. Ru.
Эксперт считает, что для роста курса доллара в два раза нет предпосылок. По его мнению, пугающее предположение искусственно и базируется на второстепенных факторах, таких как движение денежных потоков.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля рубль на открытии торгов показал резкий рост на фоне снижения курса американской валюты. Впервые с 20 февраля доллар опустился ниже 74 рублей, европейская валюта — ниже 78,5 рубля.