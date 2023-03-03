Москва, 3 марта, 2023, 07:49 — ИА Регнум. Финансовый аналитик Михаил Беляев опроверг информацию компании «Ингосстрах-Инвестиции» о том, что к 2025 году курс доллара может вырасти до 200 рублей. Этот прогноз он назвал безосновательным, сообщило издание Pravda. Ru.

Иван Юдинцев REGNUM Рубль курс

Эксперт считает, что для роста курса доллара в два раза нет предпосылок. По его мнению, пугающее предположение искусственно и базируется на второстепенных факторах, таких как движение денежных потоков.

«Это значит, что у нас экономика должна быть в состоянии краха или, наоборот, экономика Соединенных Штатов должна настолько улучшить свои показатели, тоже в два раза, что совершенно нереалистично», — сказал Михаил Беляев.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля рубль на открытии торгов показал резкий рост на фоне снижения курса американской валюты. Впервые с 20 февраля доллар опустился ниже 74 рублей, европейская валюта — ниже 78,5 рубля.