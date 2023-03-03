«МК»: школьница рассказала об обстреле их машины украинскими диверсантами в Брянской области

Брянск, , 07:38 — REGNUM Одна из девочек-первоклассниц, которая находилась в машине в момент обстрела украинскими диверсантами в Климовском районе Брянской области, рассказала, как всё произошло. Об этом сообщил «МК».

Дорога в Брянске Https://duma32.ru

Оператор местного детского сада Леонид Голованов подвозил троих детей из села Брахлов в Новый Ропск в школу.

По словам одной из девочек, Златы, они увидели мужчин в белой форме — маскировочных комбинезонах, один был в зелёной одежде. Так были одеты диверсанты.

Раненый 10-летний Фёдор сказал девочкам бежать в лес, отвёл их, а сам вернулся на дорогу ловить попутку.

Издание пишет, что девочки не успели понять, что террористы убили водителя и ранили мальчика.

Как сообщало ИА REGNUM, в заложниках у диверсантов в Брянской области могут находиться до шести человек.