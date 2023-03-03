Мадрид, , 07:27 — REGNUM В первом полуфинальном матче Кубка Испании, который состоялся в четверг, 2 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, футболисты «Барселоны» обыграли «Реал».

«Барселона» vs «Реал» Ver en vivo En Directo

Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу «Барселоны». Мяч в свои же ворота забил Эдер Милитао.

Ответный матч пройдёт в Барселоне 5 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, футбольные клубы не предлагают контракты Лионелю Месси, играющему в «Пари Сен-Жермен». Потеря интереса к игроку вызвана серьёзностью намерений парижского клуба ПСЖ, который намерен продлить контракт с футболистом.