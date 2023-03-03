Марочко рассказал о наиболее выгодном для ВСУ пути отступления из Артёмовска

Артемовск, , 07:34 — REGNUM Украинским военным лучше всего покидать Артёмовск, двигаясь на запад от города. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко в беседе с URA. RU.

Бахмут (Артемовск) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его мнению, в остальных направлениях позиции для ВСУ крайне невыгодны, а в Часовом Яре располагается вторая линия обороны украинских войск.

«Путь отступления из Артёмовска для украинских войск в принципе немногогранен. Не так уж много у них вариантов. По сути, они будут отступать на запад. В тот же самый Часов Яр», — сказал Марочко.

Он считает наиболее логичным возвращение украинских военных на ранее подготовленные позиции с северной и южной стороны от Часова Яра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Часов Яр доставляют большое количество военной техники, отправленной Украине западными странами, рассказал 1 марта советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. Он считает, что в городе создаётся укрепрайон для подразделений ВСУ, которые будут отступать из Артёмовска.