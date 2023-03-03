В США мать погибших из-за фентанила сыновей шокирована усмешкой Байдена по поводу её трагедии

Вашингтон, , 07:15 — REGNUM В США снова усомнились в адекватности американского президента Джо Байдена. На этот раз возмущение его словами выразила в соцсети Ребекка Кисслинг, сыновья которой погибли от отравления обезболивающим препаратом, содержащим опиоидный анальгетик фентанил.

Джо Байден (c) Gage Skidmore

Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что причиной их смерти стала нестабильная ситуация с наркотиками в стране. В ответ Байден, усмехнувшись, рассказал о гибели сыновей Кисслинг и подчеркнул, что фентанил был распространён при предыдущем президенте США.

Мать погибших американцев была шокирована тем, что президент смеётся, рассказывая о её трагедии.

«Вот так вы говорите о смерти моих сыновей? Из-за того, что конгрессвумен оговорилась? Глумишься над моей утратой? Как ты смеешь!» — написала Кисслинг.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад сто республиканцев в Конгрессе США призвали президента Джо Байдена навсегда внести наркотики, имеющие отношение к фентанилу, в так называемый первый список веществ, оборот которых запрещен законом.