Специальная военная операция на Украине (СВО) продолжается 373-й день. Накануне, 2 марта, украинские военные, озлобленные успехом российской армии, совершили теракт в Брянской области: несколько групп вооруженных диверсантов проникли в приграничный район и напали на мирных жителей. Погибли двое жителей села Любечане Климовского района, ранен ребёнок. По данным ФСБ РФ, в настоящее время киевских диверсантов выдавили на территорию Украины, по ним был нанесён массированный артиллерийский удар.

Российский президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив при этом, что террористы открыли огонь по гражданским лицам, хотя видели, что в машине есть дети. В ходе общения с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника» российский лидер подчеркнул также: «У украинских неонацистов и их хозяев ничего не получится, мы их дожмём».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в Артёмовске (ДНР). Только за одни сутки на донецком направлении было уничтожено до 270 украинских военнослужащих, сообщило 2 марта Минобороны.

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