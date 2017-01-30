3 Марта
 
8:12

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» выполнила пуск ракеты «Калибр», поразив береговую цель на дальности более 1 тыс. км.

Пуск был осуществлен из подводного положения в Японском море.

8:10

В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погиб один мирный житель

В Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки от обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель, ещё один получил ранения. Об этом 3 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

7:57

Дополнительные блокпосты и усиленные меры безопасности введены в приграничных районах Брянской области после вчерашней атаки украинских боевиков.

7:52

Главное о специальной военной операции на Украине за 2 марта 2023 года.

  • В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1». Кроме того, в районе города Никополь Днепропетровской области уничтожен радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса «С-300».

  • Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Михайловка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Также в районе населенного пункта Кураховка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолет Ми-8.

  • Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Крынки Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

  • На донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено около 270 украинских военнослужащих, шесть боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены узел связи и склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

  • Российские военнослужащие задействовали бронепоезд «Волга» для разминирования и восстановления железной дороги в зоне СВО.

7:49

ГероиZ. Эфенди Магомедов. Минобороны РФ.

7:47

Сеул пока не готов отправлять оружие Киеву. Об этом 3 марта сообщил премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су в интервью CNN.

7:45

Ночью ВСУ обстреляли Донецк. Пять снарядов калибра 155 миллиметров выпущено по Киевскому и Куйбышевскому районам города — сообщает представительство ДНР в СЦКК.

7:44

Глава МИД Германии Анналена Бербок обратилась к российскому коллеге Лаврову на саммите G20 с призывом «заканчивать войну». На встрече министров иностранных дел стран — участниц G20 она обвинила Россию в том, что та парализует работу «Большой двадцатки».

«Мы верим в мультилатерализм. Заканчивайте эту войну, прекращайте нарушать международный порядок», — указала Бербок, обращаясь к присутствовавшему на саммите Лаврову.

7:44

Школьница рассказала об обстреле их машины диверсантами в Брянской области

Одна из девочек-первоклассниц, которая находилась в машине в момент обстрела украинскими диверсантами в Климовском районе Брянской области, рассказала, как всё произошло. Оператор местного детского сада Леонид Голованов подвозил троих детей из села Брахлов в Новый Ропск в школу.

По словам одной из девочек, Златы, они увидели мужчин в белой форме — маскировочных комбинезонах, один был в зелёной одежде. Так были одеты диверсанты.

7:42

Марочко рассказал о выгодном для ВСУ пути отступления из Артёмовска

Украинским военным лучше всего покидать Артёмовск, двигаясь на запад от города. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко в беседе с URA. RU.

7:41

В Брянской области число погибших от рук диверсантов возросло до двух

Число погибших жителей Брянской области в результате действий диверсионной группы в селе Любечане Климовского района увеличилось до двух. Об этом 2 марта написал в своём телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

7:40

Американский журналист: за правду о Крыме можно попасть в «список смерти»

Американские СМИ умалчивают о последствиях для журналистов за честные рассказы о ситуации в Крыму. Такое заявление сделал на своей странице в Twitter обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь. Он рассказал о попадании в особый список Украины корреспондента NBC Симмонса Кира, который побывал в Крыму и опубликовал высказывания жителей полуострова и кадры с восстановленного Крымского моста.

В перечне он находится вместе с другими журналистами, американцами и чиновниками. В том числе в «список смерти» попали дети, утверждает Блюменталь.

7:37

Россия отстаивает в зоне спецоперации не «какие-то политические принципы», а национальные духовно-нравственные ценности. Об этом, как сообщил ТАСС, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В проповеди после вечернего великопостного богослужения в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл отметил также, что российские военные являются примером самопожертвования, поскольку действуют в согласии со своей совестью.

7:36

Мать Канахина отреагировала на предположение об участии сына в теракте

Мать бывшего актёра Кирилла Канахина, который, по всей вероятности, был участником террористического нападения в Брянской области с диверсантами ВСУ, в разговоре с корреспондентом РИА Новости сказала, что на фотографии её сын похож на того, кто позирует перед зданием почты в селе Сушаны.

Женщина не верит, что он мог пойти на предательство Родины и убийство. Она пришла в ужас, что сын мог бы воевать с Россией.

7:35

В Николаеве уничтожили базу украинских диверсантов-подводников

Переданные России подпольщиками координаты помогли уничтожить украинскую базу диверсантов-подводников в Николаеве, на которой британские инструкторы готовили беспилотники к атаке на российские корабли. Об этом РИА Новости рассказал один из подпольщиков украинского Николаева.