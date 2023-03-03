ВМС Британии: в международных водах захвачено судно с иранскими копиями противотанковых ракет РФ

Лондон, , 06:23 — REGNUM Во время патрулирования международных вод британские моряки после погони задержали подозрительное судно. Журнал «Военное обозрение» расценил действия кораблей Великобритании как пиратство.

Многоцелевой ракетный комплекс «Корнет-ЭМ» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вызвавшее подозрения судно обнаружили с помощью дрона. На сайте ВМС Великобритании заявили, что в ходе обыска на борту нашли «иранские версии российских противотанковых управляемых ракет 9М133 «Корнет». В Иране это вооружение известно под названием Dehlaviyeh.

«После погони в Оманском заливе фрегат HMS Lancaster завладел ПТУР и компонентами баллистических ракет средней дальности», — следует из сообщения ВМС Британии.

Судно игнорировало радиосигналы и быстро следовало в сторону Ирана, отметили в ведомстве. Там с гордостью заявили, что это уже третий корабль с грузом, захваченный британскими моряками за год.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года служба безопасности Ирана обнаружила более 3 тыс. единиц контрабандного оружия. Запасы были выявлены в ходе оперативных мероприятий в провинции Лурестан на западе страны.