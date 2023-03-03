Al-Ain: на Западе обеспокоены тем, как Россия справляется с беспрецедентными санкциями

Абу-Даби, , 06:06 — REGNUM На Западе признали, что российская экономика далека от краха, несмотря на оказываемое на неё беспрецедентное давление. О связанной с этим обеспокоенностью рассказал обозреватель издания Объединённых Арабских Эмиратов Al-Ain Мухаммед Ферхат.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

В материале говорится, что в 2022 году экономика России «продемонстрировала лучшие результаты, чем ожидалось, несмотря на беспрецедентные санкции». Журналист напомнил, что, по прогнозу Международного валютного фонда, падение ВВП РФ должно было составлять 18,5%, но фактически этот показатель снизился только на 2,5%.

Обозреватель пришёл к выводу, что российская экономика продемонстрировала «довольно сильную устойчивость» и отметил недовольство этим фактом со стороны стран Запада, которые ждали её краха. Ферхат также подчеркнул, что, по мнению экспертов, в 2023 году экономика РФ будет укрепляться, а её показатели — расти.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы России в январе–феврале 2023 года возросли в сравнении с аналогичным периодом в 2022 году, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, поступления достигли 5 трлн рублей.