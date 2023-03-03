Минобороны РФ показало запуск крылатой ракеты с подлодки «Петропавловск-Камчатский» в Японском море

Хабаровск, , 05:36 — REGNUM Подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» в рамках учений Тихоокеанского флота выполнила пуск крылатой ракеты «Калибр» в Японском море. Видеокадры запуска опубликованы Министерством обороны России.

Подводная лодка tpsdave

Пуски выполнялись в рамках плана боевой подготовки. Выстрелы были произведены по цели на тактическом поле «Сюркум» в Хабаровском крае с расстояния в 1000 км и попали по имитации огневых позиций противника. Субмарина успешно справилась с задачей.

«Закрытие района выполнения ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, а также самолёты и беспилотные летательные аппараты морской авиации», — отметили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны РФ опубликовало видеокадры подготовки экипажей ВДВ на боевой машине пехоты с боевым модулем «Бережок», которая проходит в тыловом районе спецоперации. В боевой модуль входят четыре противотанковые управляемые ракеты «Корнет».