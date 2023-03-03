Хабаровск, 3 марта, 2023, 05:36 — ИА Регнум. Подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» в рамках учений Тихоокеанского флота выполнила пуск крылатой ракеты «Калибр» в Японском море. Видеокадры запуска опубликованы Министерством обороны России.

tpsdave Подводная лодка

Пуски выполнялись в рамках плана боевой подготовки. Выстрелы были произведены по цели на тактическом поле «Сюркум» в Хабаровском крае с расстояния в 1000 км и попали по имитации огневых позиций противника. Субмарина успешно справилась с задачей.

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«Закрытие района выполнения ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, а также самолёты и беспилотные летательные аппараты морской авиации», — отметили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны РФ опубликовало видеокадры подготовки экипажей ВДВ на боевой машине пехоты с боевым модулем «Бережок», которая проходит в тыловом районе спецоперации. В боевой модуль входят четыре противотанковые управляемые ракеты «Корнет».