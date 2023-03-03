В Николаеве уничтожили базу украинских диверсантов-подводников
Николаев, Украина, 3 марта 2023, 05:31 — REGNUM Переданные России подпольщиками координаты помогли уничтожить украинскую базу диверсантов-подводников в Николаеве, на которой британские инструкторы готовили беспилотники к атаке на российские корабли. Об этом РИА Новости рассказал один из подпольщиков украинского Николаева.
Активистам удалось узнать, что на острове Майский нацисты решили сформировать отряд диверсантов-подводников. Туда прислали британских инструкторов, и те должны были их обучать, как пользоваться подводными беспилотниками.
«Мы передали координаты этой тренировочной базы куда надо, и 25 февраля русские попали четко в цель», — рассказал мужчина.
Взрыв оказался очень мощным — склад с боеприпасами полностью уничтожен, затоплено много помещений базы.
Подводные беспилотники готовили к операции, связанной с Приднестровьем. В частности, атаковать российские корабли в Черном море в районе Одессы и на базе в Севастополе.
Как сообщало ИА REGNUM, благодаря круглосуточной работе разведки российским военнослужащим удаётся оперативно пресекать попытки украинских боевиков подойти к позициям РФ. Очередной случай срыва планов противника произошёл в зоне боевых действий в Луганской Народной Республике, рассказал десантник с позывным Самара.