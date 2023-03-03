РИА Новости: в Николаеве с помощью подпольщиков уничтожили базу украинских диверсантов-подводников

Николаев, Украина, , 05:31 — REGNUM Переданные России подпольщиками координаты помогли уничтожить украинскую базу диверсантов-подводников в Николаеве, на которой британские инструкторы готовили беспилотники к атаке на российские корабли. Об этом РИА Новости рассказал один из подпольщиков украинского Николаева.

Николаев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Активистам удалось узнать, что на острове Майский нацисты решили сформировать отряд диверсантов-подводников. Туда прислали британских инструкторов, и те должны были их обучать, как пользоваться подводными беспилотниками.

«Мы передали координаты этой тренировочной базы куда надо, и 25 февраля русские попали четко в цель», — рассказал мужчина.

Взрыв оказался очень мощным — склад с боеприпасами полностью уничтожен, затоплено много помещений базы.

Подводные беспилотники готовили к операции, связанной с Приднестровьем. В частности, атаковать российские корабли в Черном море в районе Одессы и на базе в Севастополе.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря круглосуточной работе разведки российским военнослужащим удаётся оперативно пресекать попытки украинских боевиков подойти к позициям РФ. Очередной случай срыва планов противника произошёл в зоне боевых действий в Луганской Народной Республике, рассказал десантник с позывным Самара.