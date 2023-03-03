Вашингтон, 3 марта, 2023, 05:13 — ИА Регнум. Минюст США заявил, что суд должен отклонить аргумент бывшего президента Дональда Трампа о том, что у него иммунитет по делу о штурме Капитолия. По их мнению президентский иммунитет не распространяется на такие события, сообщает газета Politico.

Gage Skidmore Трамп

6 января 2021 года сторонники Трампа, недовольные результатом президентских выборов, ворвались в здание Конгресса США. В результате столкновений погибли участница протеста и полицейский, ещё трое скончались впоследствии.

Минюст привёл аргумент, что в официальные обязанности президента «не входит подстрекательство к неминуемому насилию в частном порядке». Такое действие выходит за рамки конституционных и уставных обязанностей главы государства.

При этом ведомство не делает выводы по существу дела: подстрекал ли Дональд Трамп к насилию или нет.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп в очередной раз отрицал какие-либо правонарушения в связи с нападением на Капитолий, а также заявил, что у него будет «полный иммунитет» от уголовного преследования.