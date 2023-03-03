Американский журналист Блюменталь: США формируют «списки смерти» за правду о Крыме

Вашингтон, , 05:08 — REGNUM Американские СМИ умалчивают о последствиях для журналистов за честные рассказы о ситуации в Крыму. Такое заявление сделал на своей странице в Twitter обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Он рассказал о попадании в особый список корреспондента NBC Симмонса Кира, который побывал в Крыму и опубликовал высказывания жителей полуострова и кадры с восстановленного Крымского моста. В перечне он находится вместе с другими журналистами, американцами и чиновниками. В том числе в «список смерти» попали дети, утверждает Блюменталь.

«Сообщит ли об этом NBC? Будет ли «свободная пресса» осуждать это?» — возмущён он.

Обозреватель рассказал, что Кир оказался в списке сайта «Миротворец», куда вносят фамилии «изменников Родины».

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудник американского телеканала NBC побывал в Крыму и опубликовал видео с мостом, восстановленным после теракта. Он рассказал о полноценном функционировании мостового перехода и готовности жителей региона противостоять украинским атакам совместно с Россией.