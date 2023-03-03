Луганск, 3 марта, 2023, 04:07 — ИА Регнум. Благодаря круглосуточной работе разведки российским военнослужащим удаётся оперативно пресекать попытки украинских боевиков подойти к позициям РФ. Очередной случай срыва планов противника произошёл в зоне боевых действий в Луганской Народной Республике, рассказал десантник с позывным Самара агентству РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Благодаря ведению разведки — как с наблюдательных постов, так и с воздуха — противника удалось обнаружить еще на подступах», — отметил он.

Попытка перейти в атаку была предпринята ВСУ 2 марта. По силам противника российские военнослужащие нанесли удар из миномётов, после чего украинские военные разбежались по лесу. ВС РФ продолжали стрелять по разрозненным скоплениям боевиков из разного вооружения, в том числе применялись огнемёты и стрелковое оружие. Противник был уничтожен.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта штурмовая авиация России уничтожила ряд важных опорных пунктов украинских войск на авдеевском направлении Донецкой Народной Республики. При авианалете использовались бомбы ФАБ-500, противник понес потери численностью до роты личного состава.