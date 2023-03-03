Вашингтон, 3 марта, 2023, 03:56 — ИА Регнум. Провокации США угрозами ядерной войны и западный империализм приведут к исчезновению человечества, написал в Twitter американский политик Джеффри Янг. Так он прокомментировал слова Илона Маска об опасности снижения уровня рождаемости.

WikiImages Ядерное оружие

Ранее Маск говорил, что демографическая яма, связанная со снижением рождаемости, представляет для цивилизации гораздо больше риска, чем глобальное потепление.

«Илон Маск неправ», — написал Янг.

Политик подчеркнул, что главной угрозой для мира являются продвигаемые Вашингтоном западный империализм и угроза ядерной войны. По его мнению, ещё никогда человечество не было так близко к полному исчезновению.

Как сообщало ИА REGNUM, Джеффри Янг 23 февраля на своей странице в Twitter резко высказался о сущности нынешнего украинского режима.