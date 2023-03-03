Посол Келин: для возвращения России к Договору СНВ необходима смена политики США

Москва, , 03:31 — REGNUM Возвращение России в рамки Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) назвал возможным посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Аль-Джазира».

Андрей Келин Mid.ru

Дипломат подчеркнул, что возобновление ДСНВ возможно только при условии изменения действий со стороны США.

«Это возможно, если США изменят свою цель одержать стратегическую победу над Россией», — сказал Келин.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия Российской Федерации в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом решении уведомлены в США.