Россия вернётся к соблюдению ДСНВ при отказе США от намерения победить РФ
Москва, 3 марта 2023, 03:31 — REGNUM Возвращение России в рамки Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) назвал возможным посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Аль-Джазира».
Дипломат подчеркнул, что возобновление ДСНВ возможно только при условии изменения действий со стороны США.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия Российской Федерации в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом решении уведомлены в США.