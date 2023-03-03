Москва, 3 марта 2023, 03:31 — REGNUM Возвращение России в рамки Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) назвал возможным посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Аль-Джазира».

Андрей Келин
Андрей Келин
Mid.ru

Дипломат подчеркнул, что возобновление ДСНВ возможно только при условии изменения действий со стороны США.

«Это возможно, если США изменят свою цель одержать стратегическую победу над Россией», — сказал Келин.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия Российской Федерации в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом решении уведомлены в США.