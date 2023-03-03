Американский ветеран Дрейвен: население Европы просыпается, чтобы поддержать Россию

Вашингтон, , 03:25 — REGNUM Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен, комментируя покраску основания статуи «Русалочка» в Копенгагене в цвета российского флага, заявил, что европейцы просыпаются, чтобы поддержать Россию. Об этом он написал в Twitter.

Россия победила Алексей Колчин © ИА REGNUM

Дрейвен подчеркнул, что ему приятно видеть, когда несмотря на западные СМИ население просыпается, выходит из машины пропаганды. Пример с «Русалочкой» он назвал проявлением этого.

Как сообщало ИА REGNUM, в цвета российского триколора окрасили основание статуи «Русалочка» в Копенгагене. Полиция заявила, что это является вандализмом.