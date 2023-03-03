Вашингтон, 3 марта, 2023, 03:25 — ИА Регнум. Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен, комментируя покраску основания статуи «Русалочка» в Копенгагене в цвета российского флага, заявил, что европейцы просыпаются, чтобы поддержать Россию. Об этом он написал в Twitter.

Алексей Колчин ИА REGNUM Россия победила

Дрейвен подчеркнул, что ему приятно видеть, когда, несмотря на западные СМИ, население просыпается, выходит из машины пропаганды. Пример с «Русалочкой» он назвал проявлением этого.

Как сообщало ИА REGNUM, в цвета российского триколора окрасили основание статуи «Русалочка» в Копенгагене. Полиция заявила, что это является вандализмом.