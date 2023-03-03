Михалков: евразийский аналог «Оскара» могут начать вручать в 2024 году
Москва, 3 марта 2023, 03:10 — REGNUM Премию Евразийской киноакадемии, которая должна стать аналогом «Оскара», могут начать вручать в 2024 году. Об этом 2 марта в рамках культурной программы Красноярского экономического форума рассказал кинорежиссёр Никита Михалков.
Отметим, что ещё год назад Михалков выступил с инициативой создания Евразийской киноакадемии и учреждения её премии, которая должна стать аналогом «Оскара».
«Я не уверен, что в этом году кинопремия будет организована полностью. Не хочется замахнуться на рубль, а ударить на копейку. Хотелось бы, чтобы это произошло в следующем году. В этом надо всю подготовительную работу сделать», — сказал режиссёр.
Основная задача в том, чтобы в Евразийскую академию вошли Китай, Индия и Корея.
Как сообщало ИА REGNUM, Никита Михалков в 2022 году сказал, что российские фильмы не могут участвовать в конкурсе на получение премии «Оскар».