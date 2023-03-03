Москва, 3 марта, 2023, 03:10 — ИА Регнум. Премию Евразийской киноакадемии, которая должна стать аналогом «Оскара», могут начать вручать в 2024 году. Об этом 2 марта в рамках культурной программы Красноярского экономического форума рассказал кинорежиссёр Никита Михалков.

Пресс-служба II Международного кинофестиваля «Евразийский мост» Никита Михалков

Ещё год назад Михалков выступил с инициативой создания Евразийской киноакадемии и учреждения её премии, которая должна стать аналогом «Оскара».

Режиссёр не уверен, что получится организовать премию в этом году. Он отметил, что не хочется «замахнуться на рубль, а ударить на копейку».

Михалков считает, что все подготовительные работы будут завершены и в 2024 году состоится премия Евразийской киноакадемии.

Основная задача в том, чтобы в академию вошли Китай, Индия и Корея.

Как сообщало ИА REGNUM, Никита Михалков в 2022 году сказал, что российские фильмы не могут участвовать в конкурсе на получение премии «Оскар».