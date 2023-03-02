Москва, 3 марта, 2023, 02:44 — ИА Регнум. Доходы России в январе–феврале в 2023 году возросли в сравнении с аналогичным периодом в 2022 году. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью RT.

Дарья Драй ИА REGNUM Антон Силуанов

По его словам, поступления достигли 5 трлн рублей, в ближайшее время эта статистика будет опубликована.

«Я думаю, что те, кто прогнозировал нам большой дисбаланс, будут очень сильно расстроены», — предположил Силуанов.

Он подчеркнул, что поступившие средства уже распределяются Казначейством по уровням бюджетной системы страны. Глава Минфина также выразил благодарность представителям бизнеса, которые услышали предложения ведомства по изменению системы отчисления доходов в бюджет страны.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительной оценке, объём расходов федерального бюджета в январе 2023 года составил 3,117 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 59%.