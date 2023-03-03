Москва, , 02:40 — REGNUM Военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что нужно прекратить обстрел энергоинфраструктуры Украины, а начать бить по Киеву, Харькову и Днепропетровску и тем самым ликвидировать военно-политическое командование страны и реально ответить на диверсию в Брянской области. Об этом эксперт рассказал URA. RU.

СВО Минобороны России

«Что мы можем ответить на такие даже не провокации, а откровенное нападение на российской территории? Предупредив население, чтобы покинули города, нанести удары по центру Киева, Харькова и Днепропетровска. Хватит тратить ракеты на инфраструктуру», — посоветовал аналитик.

А для Артёмовска Прохватилов предлагает более жесткий сценарий: «Известить население, чтобы оно ушло из города, и ударить ядерным оружием».

Помимо этого эксперт предложил уничтожить спутники Starlink — сделать высотный термоядерный взрыв. А ещё Владимир Прохватилов призвал начать испытания ядерного оружия на Новой Земле.

Как сообщало ИА REGNUM, киевских диверсантов выдавили на территорию Украины, чтобы избежать жертв среди мирного населения и ущерба гражданской инфраструктуре.