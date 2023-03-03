Глава МИД Великобритании Клеверли заявил, что Фолклендские острова являются британскими

Лондон, , 02:34 — REGNUM В Великобритании считают, что стране принадлежат Фолклендские острова. Такое мнение высказал министр иностранных дел страны Джеймс Клеверли, отреагировав на предложение главы МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро возобновить переговоры по этой спорной территории. Заявление Клеверли опубликовано в его аккаунте в Twitter.

Фолклендские острова John5199

«Жители островов имеют право решать свое будущее — они решили остаться заморской территорией Великобритании», — написал глава британского министерства иностранных дел.

Аргентинская сторона предлагала обсудить эту тему на специальной встрече в Нью-Йорке в рамках площадки ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году МИД Аргентины направил Великобритании ноту протеста из-за присвоения Лондоном особого статуса расположенным в южной части Атлантического океана островам Южная Георгия и Южные Сандвичевы, принадлежность которых Соединённому Королевству оспаривает Буэнос-Айрес.