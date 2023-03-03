Вашингтон, , 02:17 — REGNUM Переговоры американского лидера Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца в Вашингтоне будут в основном касаться темы украинского конфликта. Об этом 2 марта рассказали журналистам в Белом доме.

Олаф Шольц и Джо Байден Ццитата из видео «BIDEN zu SCHOLZ «Du hast einen hervorragenden Job gemacht, wir danken dir dafür“»

Визит канцлера намечен на 3 марта.

Отмечается, что встреча лидеров США и Германии будет иметь рабочий характер и продлится около часа.

Кроме Украины стороны обсудят подготовку к предстоящему в июле саммиту НАТО, а также «ряд других вызовов».

Кроме того, ещё одной важной темой станет Китай и возможная поддержка России в спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, Олаф Шольц считает, что достичь мира в украинском конфликте требованиями прекратить поставки оружия Киеву невозможно.