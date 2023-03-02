Москва, 3 марта, 2023, 02:05 — ИА Регнум. Солдаты ВСУ возвращаются на оборудование одной и той же позиции на передовой, не смотря на многократные обстрелы со стороны российской армии. Об одном из таких примером рассказал РИА Новости командир минометного расчета с позывным «Антип».

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

В Донбассе на кременском направлении военнослужащие Украины производили окоп позиции и были обнаружены беспилотником России. Минометчики ударили по цели и уничтожили несколько нацистов. Буквально через несколько часов противник вернулся на это же место — забрали убитых и раненных, и продолжили окапываться. Аналогичная ситуация повторилась ещё раз — после очередного удара, солдаты ВСУ вновь вернулись на позицию.

При очередной попытке врага окопаться на передовой, российские военнослужащие нанесли удар и уничтожили транспортное средство ВСУ.

«Мы пристрелялись уже туда, то есть противник точно знает, что ответ будет, и они всё равно туда лезут и лезут, даже если несут потери. Не знаю, с потерями он, наверное, не считается», — рассказал «Антип».

Как сообщало ИА REGNUM, действия диверсантов в Брянской области должны были отвлечь внимание от тяжёлого положения киевской армии на подступах к Артёмовску. Так считает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.