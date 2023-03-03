ТАСС: под Коломной мог взорваться беспилотник

Коломна, Московская область, , 01:56 — REGNUM В экстренных службах рассматривают возможной причиной ЧП в пригороде Коломны взырв беспилотника. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Зарево пожара на складе Vn.dsns.gov

«С большой вероятностью, речь идёт о беспилотнике. Но пока сказать точно нельзя, поскольку обломки найти не могут», — заявили агентству.

В окрестностях города продолжаются поиски устройства, ставшего причиной взрыва в воздухе. На вероятное место происшествия выехали экстренные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, выяснение причин взрыва началось после того, как в соцсетях появились свидетельства звуков взрыва и зарева возле Коломны поздно вечером 2 марта.