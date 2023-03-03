Минторг США внёс в чёрный список 37 компаний из различных стран, большую часть из Китая

Вашингтон, , 01:58 — REGNUM Министерство торговли США внесло в чёрный список 37 компаний из различных стран, в том числе из России, Китая и Белоруссии. Перечень опубликован 2 марта.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В наибольшей степени ограничения коснулись предприятий из Китая (28), Пакистана (4), и Мьянмы (3). Помимо этого, под рестрикциями оказались по одной компании из Тайваня, России и Белоруссии.

Поясняется, что в список попали те компании, которые «вовлечены в деятельность, противоречащую интересам нацбезопасности или внешней политики США».

Из российских компаний в черный список попала DMT Electronics, поставляющая электронные компоненты и контрольно-измерительное оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщения западных СМИ о том, что Вашингтон собирает союзников для коллективного давления на Китай по вопросу о якобы имеющих место китайских военных поставок в Россию, следует воспринимать всерьёз, сказал и. о. научного руководителя Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин.