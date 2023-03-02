Таллин, 3 марта, 2023, 01:52 — ИА Регнум. Единственно возможными гарантиями для обеспечения безопасности Украины назвал ядерное оружие и членство страны в НАТО министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Его мнение опубликовано 2 марта американским журналом Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Он настаивает на том, что Украина должна быть членом НАТО. По мнению Рейнсалу, отказ принять страну в альянс фактически свидетельствует о желании стран НАТО видеть впоследствии новые конфликты между Киевом и Москвой.

«Честно говоря, единственной гарантией, кроме НАТО, была бы поставка ядерного оружия Украине», — добавил глава эстонского МИД.

Идею создания отдельного военного блока для поддержки Украины он не приемлет, аргументируя свою позицию ситуацией с Будапештским меморандумом.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению главы минобороны Киева Алексея Резникова, Украина уже де-факто является членом Североатлантического альянса (НАТО). Своё заявление он сделал на основании того, что у Украины «есть оружие и понимание, как его использовать».